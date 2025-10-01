Haberler

Küresel Sumud Filosu Gazzeye Yaklaşıyor: Alarm Durumuna Geçildi

Küresel Sumud Filosu, Gazzeye doğru yol alırken İsrail donanmasının müdahale ihtimaline karşı alarm durumu ilan etti. Filoda 20'den fazla gemi bulunuyor ve yaklaşımda oldukları belirtildi.

GAZZE'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Filonun organizatörlerden yapılan son açıklamada, 20'den fazla geminin filoya yaklaşık üç deniz mili uzaklıkta olduğu belirtilerek, "İsrail donanmasının bir saat içinde müdahalesini bekliyoruz. Güvertede alarm durumundayız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500
