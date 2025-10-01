Küresel Sumud Filosu Gazzeye Yaklaşıyor: Alarm Durumuna Geçildi

GAZZE'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Filonun organizatörlerden yapılan son açıklamada, 20'den fazla geminin filoya yaklaşık üç deniz mili uzaklıkta olduğu belirtilerek, "İsrail donanmasının bir saat içinde müdahalesini bekliyoruz. Güvertede alarm durumundayız" ifadeleri kullanıldı.