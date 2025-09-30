Haberler

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İlerlemeye Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi'ne olan yolculuğunu tamamlamak üzere. Filo, geçmişte İsrail'in müdahalelerine maruz kaldığı noktalara yaklaşırken, gemilerinin görüntüleri sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

(ANKARA)- Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi'ne olan yolculuğunu tamamlamak üzere ilerlemeye devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 48 saat içerisinde yolculuklarını tamamlamayı hedefleyen filo, geçmişte İsrail'in "Mavi Marmara" ve "Madleen" gemilerine müdahale ettiği noktalara neredeyse yaklaşmış durumda.

İskenderiye'yi geçen Küresel Sumud Filosu'nun Adara, Sirius, Estrella ve Spectre gemilerinden görüntüleri, filonun sosyal medya hesabı ve internet adresinden canlı olarak yayınlanıyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail takımı, İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı

İsrail'e büyük şok! O spor organizasyonundan çıkarıldılar
Meclis açılıyor! CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi

CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.