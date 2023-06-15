Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu Beijing'de düzenlendi

Çarşamba günü Beijing'de başlayan Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'na yaklaşık 100 ülkeden ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlardan 300'ün üzerinde katılımcı iştirak etti. İsveç'teki Kuşak ve Yol Enstitüsü Başkanı Stephen Brawer, forumda yaptığı konuşmada Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel kalkınma ve işbirliği açısından sahip olduğu büyük avantajları vurguladı.

Çarşamba günü Beijing'de başlayan Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'na yaklaşık 100 ülkeden ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlardan 300'ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

SES (İngilizce): STEPHEN BRAWER, İsveç'teki Kuşak ve Yol Enstitüsü Başkanı:

"Dünya genelinde ortaya çıkan çarpıcı ve derin değişimler, yeni bir Çin'in yükselişi ile etkili bir şekilde bağlantılı olabilir. Aslında dünya nüfusunun büyük çoğunluğu, bu fikirleri benimsemekte. İsveç'teki Kuşak ve Yol Enstitüsü'nün başkanı olarak amacım, İsveçlileri, diğer Avrupalıları ve hatta nihayetinde ABD'yi ve genel olarak tüm dünya vatandaşlarını Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel kalkınma ve işbirliği açısından sahip olduğu büyük avantajlar konusunda eğitmek ve tanıtmak. Bunun barış ile doğru kalkınma ve küresel yoksulluğun ortadan kaldırılması anlamında gerçek insan haklarına giden yol olduğuna inanıyorum.

Ne yazık ki, ABD, hatta İngiltere ve G7 kaynaklı Çin'i öcü gibi göstermeye yönelik hala devam eden çabalar, modern Çin'e ve 5000 yıllık uygarlığının büyük tarihine dönük korku ve yaratılmış kitlesel cehaletin birleşimine dayanıyor.

Buna karşın, ben baktığımda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, Çin'in bu çok uzun ve derin tarihinden ortaya çıktığını görüyorum. Batılı siyasi liderler şu anda bu büyük ve uzun tarih hakkında herhangi bir anlayışa sahip değiller. Orman kanunlarına göre hareket ediyorlar. Kaba kuvvetin sorunların çözümü olduğuna inanıyorlar. Başkalarına ne güveniyorlar ne de güvenebiliyorlar. Bu da şu anda insan ırkını dehşete düşüren ve trajik şekilde etkileyen büyük jeopolitik çatışmaların temelini oluşturuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)