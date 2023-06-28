Kurban Bayramı Namazı Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kılındı

Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'te vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu. Vatandaşlar bayramlaşma ve dayanışma duygularını paylaştı.

Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'te vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Kocaeli'de her yaştan vatandaş, camilerde bayram namazını kılmak için saf tuttu. Cemaat, kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'nin içinde ve avlusunda namazını eda etti. Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Vali Seddar Yavuz, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın dünyadaki huzur ve barışı tesisine hizmet etmesini diledi.

Bayramın yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleri olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan yetim, öksüz ve yaşlıların gözetilmesi, onların ihtiyaç ve sorunlarının çözülmesi fevkalade önemlidir. Kurban aynı zamanda kesilen kurbanların etlerinin de yine fakir ve yardıma muhtaç insanlarımızla paylaşılması anlamına geliyor. Bu bağlamda da bu bayram yine aynı ruhla, anlayış, dayanışmayla inşallah bayramınızı idrak edeceğiz. Biz de valilik olarak bu konuyla ilgili hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle bayram öncesi ekonomik yoksunluk içinde olan ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ciddi bir kaynak ayırdık ve bu kaynağı aktardık."

Yavuz, dönüş yoluna çıkacak vatandaşların da trafik kurallarına uymalarını istedi.

Gebze ilçesinde de her yaştan vatandaş, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Tarihi Çoban Mustafa Camisi'ni dolduran cemaat, bayram namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde camiye akın edenler, bayram namazını eda etti.

Hutbeyi dinleyen cemaat, dua edilmesinin ardından bayramlaştı.

Bolu

Bolu'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camilere akın etti.

Kentte her yaştan vatandaş, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne gelen vatandaşlar da namazlarını eda etti.

Vatandaşlar, hutbenin okunması ve duanın ardından cami çıkışında sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar da namazlarını eda etti.

Namaza katılan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile vatandaşlar, hutbenin okunması ve duanın ardından cami çıkışında sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.