Avustralya'nın başkenti Canberra'nın Havalimanı'nda havacılık için olağanüstü bir olay yaşandı. QantasLink isimli havayolu şirketinin aprondan kalkış yapmak üzere olan uçağına doğru aprona inen bir kadın yolcu, motorları çalışan uçağın ön tarafına doğru hızlı bir şekilde yürüyerek kendini göstermeye çalıştı. Pilotlar durumu fark ederek motorları kapattı ve kural tanımaz yolcu büyük bir tehlikeden kurtuldu.

Havacılıkta uçuş emniyeti her şeyin önündedir. Emniyet ve güvenliğin en üst seviyede sağlanması için çok mühim kurallar mevcuttur. Uçuşların sağlıklı bir şekilde icra edilmesinin yanı sıra yolcular için olabildiğince iyi geçmesini sağlamak en ehemmiyetli hususlardır. Bu noktada Avustralya'nın başkenti olan Canberra'nın Havalimanı'nda havacılık için olağanüstü bir olay yaşandı. İşte detaylar…

Kural tanımaz yolcu ucuz atlattı!

Avustralya'nın başkenti olan Canberra'nın Havalimanı'nda olağanüstü olarak niteleyebileceğimiz bir olay yaşandı. QantasLink isimli havayolu şirketinin aprondan kalkış yapmak için piste gitmek üzere olan ve motorları çalışan Embraer 190 tipi uçağına doğru aprona inen bir kadın yolcu yürüdü.

Görevliler dışında aprona inilmesinin sakıncalı olması bir tarafa kural tanımaz yolcu üstüne birde motorları çalışır vaziyette olan uçağın ön tarafına doğru hızlı bir şekilde yürüyüp uçağın iyice yakına kadar gelerek pilotlara el sallayıp kendini göstermeye çalıştı.

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Durumu erkenden fark eden pilotlar tehlikeli alanda bulunan kadından ötürü motorları kapattılar. Böylece olası büyük tehlikeden bir haber olan kural tanımaz yolcu çalışan motor tarafından emilerek canından olmaktan kurtuldu. Zira uçak motorlarının çok yüksek seviyede emiş güçleri vardır.

Öyle ki önlerindeki herhangi canlı ya da cansız kütleleri bir anda içine çekerek paramparça edebilirler. Örnek vermek gerekirse bir uçak motoru 3-5 metre mesafeden bir insanı rahatlıkla içine çekebilir. Çalışan uçak motorları bu kadar büyük tehlike teşkil ettiğinden dolayı eğer motorlar çalışırken uçağın etrafına yaklaşmak gerekirse motorlar için konulmuş asgari mesafe kriterlerine uymak hayati önem taşımaktadır.

Bu kriterleri bilmek ve uygulamak ise elbetteki yer hizmetleri personellerinin ve uçuş ekibinin önemli görevlerinden biridir. Lakin uçağı kaçırmış ya da uçuşu rötar yapmış yolcularında özellikle bu konularda daha bilinçli davranması hem kendileri hemde ilgili uçuş için elzemdir. Yaşanan bu olağanüstü olayda kural tanımaz yolcu pilotların dikkati sayesinde kurtuldu. Daha sonrasında ise ekipler tarafından tutuklandı. Bu bağlamda sorgulanması gereken en önemli noktalardan birisi olayın yaşandığı havalimanının emniyet ve güvenliğidir.

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