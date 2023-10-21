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Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze'ye yardım kampanyası

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye gönderilmesi için İlçe Müftülüğüne teslim etti. İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, Gazze için yardım kampanyası düzenledi. Öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü'ye teslim etti. Müftü Kütükçü, öğrencilere anlamlı bağışları dolayısıyla teşekkür etti.