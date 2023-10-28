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Kulu'da 4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kulu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,02 kilometre olarak belirlendi. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.