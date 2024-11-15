Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan'da

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen '2. Yüksek Düzeyli Bakanlar Diyaloğu: Kültür Tabanlı İklim Eylemi' konulu toplantıda konuştu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Pek çok ülkenin bakan ve bakan yardımcısı ile uluslararası örgütlerden gelen üst düzey katılımcılarının yer aldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen 2. Yüksek Düzeyli Kültür Temelli İklim Eylemi Bakanlar Diyaloğu oturumunda Bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı anlattık.

2011-2023 İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde, doğal ve kültürel miras alanlarının iklim değişikliğine uyumunu sağlamak için bölgesel stratejiler geliştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2024-2030 dönemini kapsayan İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında kültürel mirasın korunmasına odaklandık. Hep birlikte, herkes için sürdürülebilir ve iklim dirençli bir gelecek için çalışmakta kararlıyız" dedi.

Bakan Ersoy, temasları kapsamında Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev ile bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İş Birliği Anlaşması' imzalandı. Bakan Ersoy ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli ile görüşerek Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan stantlarını ziyaret etti.