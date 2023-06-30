Kudüs ve Filistin Müftüsü Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıları Kınadı

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, İsveç'te bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, bu tür saldırıların dini çatışmaları körükleyeceğini ve dünya barışını baltalayacağını belirtti. Hüseyin, uluslararası toplumu nefret ve ırkçılık suçlarını kınamaya çağırdı ve semavi dinlere yönelik hakareti suç sayan bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların "dini çatışmaları körükleyeceğini ve dünya barışını baltalayacağını" belirtti.

Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Hüseyin açıklamasında "İslam'a ve Müslümanlara hakaret içeren bu tür suçlar, dinlerin ilkelerine ve saygıya aykırıdır. Bu da toplumlar arasında ve içerisinde dini çatışmaları körükler, kaos ortamı yaratır ve dünya barışını baltalar." ifadelerine yer verdi.

Bu saldırının Kur'an-ı Kerim'i hedef alan ve yeryüzündeki Müslümanların duygularını etkileyen ilk olay olmadığına işaret eden Hüseyin, "İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez ve bu tür eylemlere göz yummak suç ortaklığı anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç makamlarının bu konudaki tutumunu eleştiren Hüseyin, uluslararası toplumu nefret ve ırkçılık suçlarını kınamaya çağırdı.

İslam dininin kutsallarına ve Allah'ın kitabına saldırmaya kalkışanlara karşı ciddi ve katı bir duruş sergilenmesini isteyen Hüseyin, İslam'ın adalet, merhamet ve ölçülülük dini olduğunu vurguladı.

Hüseyin, tüm dünya uluslarına ve Birleşmiş Milletlere (BM) "semavi dinlerin ve kutsallarına yönelik hakareti suç sayan bir yasa çıkarmaları ve bu eylemleri yapanların cezalandırmaları çağrısını yineledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.