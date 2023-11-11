Kudüs'te Noel kutlamaları sadece dualarla sınırlı olacak

Kudüs'te bu yılki Noel kutlamalarının, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle sadece dualar ve dini ritüellerle sınırlı olacağı ve şenlik etkinliklerinin düzenlenmeyeceği bildirildi.

Kudüs'te bu yılki Noel kutlamalarının, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle sadece dualar ve dini ritüellerle sınırlı olacağı ve şenlik etkinliklerinin düzenlenmeyeceği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Kudüs Patrikleri ve Kilise Liderleri oluşumu, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Kiliselerin liderleri, cemaatlerine, bu yıl Advent dönemi ve Noel kutlamaları için gereksiz şenlik etkinliklerinden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Her yıl bu kutsal dönemlerin, kutsal topraklardaki Hristiyan toplulukları tarafından büyük neşe içinde kutlandığına işaret edilen açıklamada, "Ancak bunlar normal zamanlar değil. Savaşın başladığı günden bu yana üzüntü ve acı ortamı var. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce masum sivil hayatını kaybetti ya da ağır yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hristiyan cemaatlerden bu yıl bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalanlarla dayanışma gösterilmesi ve gereksiz bayram etkinliklerinden kaçınmaları istendi.

Açıklamada, "Aynı şekilde rahiplerimizi ve inananları, bu dönemdeki pastoral faaliyetlerinde ve ayinle ilgili kutlamalarında Noel'in manevi anlamına daha fazla odaklanmaya teşvik ediyoruz. Tüm odak noktamız, bu savaştan ve sonuçlarından etkilenen kardeşlerimizi düşüncelerimizde tutmaya; sevgili Kutsal Topraklarımızda adil ve kalıcı barış için hararetli dualar etmeye yöneliktir." ifadeleri kullanıldı.