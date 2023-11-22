Kudüs Seriyyeleri'nden İsrail'in ertelemesi sonucu bir yerleşimcinin ölümü

Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in esir takası anlaşmasını ertelemesi sonucu bir yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamas ve İsrail arasında yapılan anlaşmada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakacağı ve karşılığında İsrail'in Filistinli tutukluları serbest bırakması bekleniyordu.

Kudüs Seriyyeleri, serbest bırakılmak istenen ancak İsrail'in ertelemesi nedeniyle saldırılar sırasında ellerinde bulunan bir yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram sayfasından, İsrailli esirlerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daha önce insani nedenlerle serbest bırakmak istediğimizi belirttiğimiz ancak düşmanın ertelemesi nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olduğu yerleşimci Hanna Katzir'in ölümünü duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Kudüs Seriyyelerinin, Gazze Şeridi'nin her karışının barbarca ve vahşice bombalanması durumunda esirlere yönelik sorumluluğu kabul etmediği vurgulandı.

Hamas ve İsrail arasında esir takası anlaşması

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği ifade edilmişti.

Esir takasının Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek yapılacağı ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde ise 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuluyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.