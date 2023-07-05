Kudüs Seriyyeleri İsrail'in Cenin saldırısını başarısızlığa uğrattı

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik hedeflerini başarısızlığa uğrattıklarını belirtti. Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, İsrail ordusunun Cenin'de 2 gün süren saldırılarının 'planlanan hedeflere ulaşılmasıyla' sona erdiğini ve askerlerin bölgeden çekildiğini duyurmasının ardından görüntülü bir açıklama yayımladı.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik hedeflerini başarısızlığa uğrattıklarını belirtti.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, İsrail ordusunun Cenin'de 2 gün süren saldırılarının "planlanan hedeflere ulaşılmasıyla" sona erdiğini ve askerlerin bölgeden çekildiğini duyurmasının ardından görüntülü bir açıklama yayımladı.

Ebu Hamza, onlarca patlayıcı ve pusunun imha edildiği saha mücadelesi ve taktiklerle Cenin saldırısının hedeflerinin başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

Kudüs Seriyyeleri ile Filistin direnişinin İsrail saldırılarının karşısında durduğunu belirten Ebu Hamza, Cenin'de yaşananların Kudüs Seriyyeleri'nin sahadaki gelişimini yansıttığını kaydetti.

İsrail'in Cenin'de başarılı olduğuna ilişkin açıklamalarını, "hayal ürünü" şeklinde değerlendiren Ebu Hamza, "savaş makinesi" olarak nitelendirdiği İsrail ordusunu, "masum insanların canına kıymak ve mülteci kampının altyapısını ve ibadet mekanlarını yerle bir etmekle" suçladı.

Ebu Hamza, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler Filistin topraklarından çekilmedikçe bölgede istikrarın olmayacağını aktardı.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü, Cenin'deki direnişçilerin yalnız olmadığını, arkalarında Filistin içinde ve dışında mücadeleye hazır direnişçilerin olduğunu vurguladı.

İsrail'in Cenin baskını

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, "operasyonun hedeflerine ulaşıldığını, Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör altyapısını çökerttiklerini ve 300 kadar şüpheliyi gözaltına aldıklarını" ifade etmişti.