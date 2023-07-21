Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Mülklerine Saldırılar Konusunda Yargıya Başvuracak

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, mülklerine saldırı düzenleyen fanatik Yahudiler konusunda yargıya başvurma hazırlığı yapıyor. Patrikhaneden yapılan açıklamada, saldırıların artması üzerine güvenlik önlemlerinin alınması talimatı verildiği belirtildi. Kiliseye ait birçok yerin saldırı tehdidi altında olduğu ifade edildi.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, mülklerine saldırı düzenleyen fanatik Yahudiler konusunda yargıya başvurma hazırlığı yapıyor.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait mülklere yönelik saldırıların artmasının ardından Patrik 3. Theophilos, hedef alınan bölgelerde güvenlik görevlileri bulundurulması talimatı verdi." ifadesi kullanıldı.

Theophilos'un ayrıca Patrikhanenin hukuk ekibinden bu saldırılarla ilgili sıkı bir şekilde adli takip yapmalarını istediği aktarılan açıklamada, en son dün Kudüs'teki Zion Dağı'ında Partikhaneye ait bir araziye, iki Yahudi yerleşimci tarafından baskın düzenlendiği belirtildi.

Kiliselere ve mülklerine yapılan saldırıların takibini yapma konusunda ihmalkar davranan resmi makamlara büyük sorumluluk düştüğü ifade edilen açıklamada, kiliseye ait çok sayıda yerin aşırı sağcıların saldırı tehdidi altında bulunduğu kaydedildi.

Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanlara saldırıların artmasının yanı sıra Hristiyanlara ait mülkler de aşırı sağcı Yahudiler tarafından hedef alınıyor.