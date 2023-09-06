Küçükçekmece ve Başakşehir'deki sel felaketinde ölümlere soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.
İstanbul'da meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı
İSTANBUL - Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bugün akşam saatlerinde başlayan ve Küçükçekmece ile Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık açıklamasında "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine de yer verildi.