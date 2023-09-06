Haberler

Küçükçekmece ve Başakşehir'deki sel felaketinde ölümlere soruşturma başlatıldı

Dünya Haberleri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

İstanbul'da meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bugün akşam saatlerinde başlayan ve Küçükçekmece ile Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Dünya

Cumhuriyet Başsavcılığı Küçükçekmece Başakşehir 3. Sayfa Dünya Haberler

title