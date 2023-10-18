Küba ve Venezuela, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Küba ve Venezuela hükümetleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, saldırıyı uluslararası insan haklarının ihlali olarak değerlendirdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı bir katliam olarak nitelendirdi. İsrail'in saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldi.

Küba ve Venezuela hükümetleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımda, saldırıyı "en güçlü" şekilde kınadı.

Canel, "Küba, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce ölüme, yaralanmaya yol açan bombalı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Derhal ateşkes yapılmasını ve uluslararası insan hukukunu apaçık ihlal eden bu saldırıların son bulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Gazze'deki hastane saldırısında en az 600 kişinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına neden olan İsrail saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Bu iğrenç saldırı, uluslararası insan haklarının ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada, saldırı "katliam" olarak vurgulandı.

Açıklamada, "Venezuela, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği katliamı en şiddetli şekilde kınadığını ifade ediyor. Bolivarcı Hükümet, insan haklarına yönelik bu çirkin saldırılara derhal son verilmesini talep ediyor. Bir an önce ateşkes yapılmasını istiyoruz, Filistin'in haklarının yeniden tesis edilmesini ve insanlığa karşı işlenen bu suçun sorumlularının tespit edilmesini talep ediyoruz." mesajı paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etmişti.