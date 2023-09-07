Küba ve Çin, Biyoteknoloji İşbirliğini Artırmak İçin Toplandı

Küba-Çin Biyoteknoloji İşbirliği Ortak Çalışma Grubu'nun 12. toplantısı, biyoteknoloji alanında işbirliğini artırmak amacıyla Küba'nın başkenti Havana'da gerçekleştirildi. Toplantıda, biyoteknoloji ve farmasötik sektörlerindeki işbirliğinin Çin ve Küba arasındaki sağlam ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

HAVANA, 7 Eylül (Xinhua) -- Küba-Çin Biyoteknoloji İşbirliği Ortak Çalışma Grubu'nun 12. toplantısı Çarşamba günü Küba'nın başkenti Havana'da başladı. Toplantıda taraflar biyoteknoloji alanında işbirliğini artırma sözü verdi.

Küba Başbakan Yardımcısı Jorge Luis Perdomo Di-Lella, toplantının açılışında yaptığı konuşmada biyoteknoloji potansiyelinin herkes için daha parlak ve sağlıklı bir gelecek yolunu açabileceğini söyledi.

Di-Lella, "Biyoteknoloji ve farmasötik sektörlerindeki işbirliğinin, Çin ve Küba arasındaki sağlam ve başarılı ilişkilerin geliştirilmesinde oynadığı öncü rolün bilincindeyiz" dedi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Wu Hao ise biyoteknoloji alanındaki işbirliğinin iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği için önemli bir platform olduğunu belirterek, bunun "ortak çıkar ve fayda ilişkisi" olduğunu ifade etti.

Çin'in Küba Büyükelçisi Ma Hui ise biyoteknoloji alanındaki işbirliğinin Çin ve Küba halkları arasındaki dostlukta yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Ma, bu işbirliği sayesinde "her iki ülkenin ekonomisine ve halkına fayda sağlayan önemli ekonomik ve toplumsal sonuçlar elde edildi" ifadelerini kullandı.

Organizatörlere göre, Perşembe günü sona erecek toplantıda yabancı yatırım, düzenleyici çerçeveler, yenilikçi iş modelleri ve fikri mülkiyet konuları ele alınacak.

Ayrıca, ikili görüşme kapsamında varılacak anlaşma için Perşembe günü öğleden sonra imza töreni planlandı.