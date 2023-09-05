Küba, Ukrayna'daki askeri güçlere dahil etmek için faaliyet gösteren insan kaçakçılığı ağını tespit etti

Küba Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da yaşayan Küba vatandaşlarını, Ukrayna'daki askeri güçlere dahil etmek için faaliyet gösteren insan kaçakçılığı ağını tespit ettiklerini ve bu ağın etkisiz hale getirilmesi kapsamında faaliyetlerin sürdüğünü duyurdu.

Küba Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da yaşayan Küba vatandaşlarını, Ukrayna'daki askeri güçlere dahil etmek için faaliyet gösteren insan kaçakçılığı ağını tespit ettiklerini ve bu ağın etkisiz hale getirilmesi kapsamında faaliyetlerin sürdüğünü duyurdu.

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Küba İçişleri Bakanlığı, Rusya'da yaşayan Küba vatandaşlarını, Ukrayna'daki savaşa katılan askeri güçlere dahil etmek için Rusya'da faaliyet gösteren bir insan kaçakçılığı ağını tespit etti, bu ağın etkisiz hale getirilmesi ve dağıtılması için çalışıyor. Bu faaliyetlere karışan kişiler hakkında cezai kovuşturma başlatılmıştır" denildi.

"SAVAŞIN PARÇASI DEĞİLİZ"

Küba'nın Ukrayna'daki savaşın bir parçası olmadığı vurgulanan açıklamada, "Küba, paralı askerliğe karşı kesin ve net bir tarihsel duruşa sahiptir. Birleşmiş Milletler'de bu uygulamanın reddedilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Küba, Ukrayna'daki savaşın bir parçası değildir. Küba vatandaşlarının bir ülkeye karşı silah kullanması için insan kaçakçılığına yeltenen herkese karşı hareket edilmektedir ve edilecektir" ifadeleri kullanıldı.