Küba'nın Washington Büyükelçiliğine Molotofkokteyli Saldırısı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Küba'nın Washington Büyükelçiliği'ne molotofkokteyli atıldığını açıkladı. Saldırıda herhangi bir zarar olmadığı belirtildi.