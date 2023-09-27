Küba Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Küba Dışişleri Bakanlığı, Washington'da bulunan büyükelçiliğine molotofkokteyliyle yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendiren bakanlık, görüntülerin ABD'li yetkililere verildiğini duyurdu.

? Küba Dışişleri Bakanlığı, Washington'da bulunan büyükelçiliğine molotofkokteyliyle yapılan saldırının görüntülerini paylaştı. Bakanlık, güvenlik kamerası görüntülerinin ABD'li yetkililere verildiğini duyurdu.

Küba Dışişleri Bakanlığı, 24 Eylül'de Washington'da bulunan büyükelçiliğine molotofkokteyliyle yapılan saldırının görüntülerini paylaştı. Olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirilen bakanlık, 'ABD'deki Küba Büyükelçiliği'nden orijinal kamera görüntüsü teröristin geldiği, hazırlandığı ve diplomatik misyona molotofkokteyli attığı anı gösteriyor. ABD makamlarının elinde zaten kanıt var. Küba terörizmin her türlü ifadesine karşıdır' açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Küba'nın Washington Büyükelçiliği'ne 24 Eylül'de bir kişi, 2 molotofkokteyli atmış ve olayda yaralanan olmamıştı. Molotofkokteylleri binanın dış korkulukları ve binanın ön cephesine zarar vermişti. Küba diplomatik misyonunun talebi üzerine, ABD Gizli Servisi görevlileri binaya gelmiş ve inceleme yapmıştı.