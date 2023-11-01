Küba Başbakanı Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Küba Başbakanı Manuel Marrero'nun 2-9 Kasım tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek ve 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çarşamba günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yapan Wang, Çin'in Küba'yla ilişkilerini derinleştirmek için bu ziyareti bir fırsat olarak değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Marrero, başbakan seçilmesinden sonra Çin'e ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak. Sözcü, Çinli liderlerin Marrero ile görüşerek ikili ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Başbakan Marrero'nun yapacağı ziyaretin, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşının daha da etkin uygulanması ve Çin-Küba ilişkilerinin derinleştirilmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Wang, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in geçtiğimiz Kasım ayında Çin'e yaptığı resmi ziyaretten bu yana iki ülke arasında üç önemli üst düzey etkileşimin gerçekleştirildiğini belirtti.

Wang, "Çin ve Küba el ele yürüyen iyi dostlar ve benzer ideal ve inançlara sahip iyi yoldaşlardır" dedi.

Wang, ülkesinin yeni dönemde Çin ile Küba arasındaki özel dostluk ilişkilerini derinleştirmek için bu ziyareti bir fırsat olarak değerlendirmek ve ortak geleceğe sahip bir topluluğu ortaklaşa inşa etmek üzere Küba'yla çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.