Haberler

Küba, Venezuela'da Ölen 32 Askeri Personel İçin Ulusal Yas İlan Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda 32 Kübalı personelin hayatını kaybettiğini doğruladı ve iki günlük 'Ulusal Yas' ilan etti. Saldırıda ölenlerin Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı mensupları olduğu bildirildi.

(ANKARA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda 32 Kübalı personelin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, ülkede iki günlük "Ulusal Yas" ilan etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'ın yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'nde, 3 Ocak sabahı gerçekleşen "ABD saldırısında ölenlerin Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı mensupları olduğu" belirtildi. Açıklamada, "söz konusu personelin Venezuela makamlarının resmi talebi üzerine ve işbirliği misyonları çerçevesinde ülkede bulunduğu" ifade edildi.

Havana yönetimi, Kübalı personelin "şiddetli bir direnişin ardından saldırganlarla girdikleri doğrudan çatışmalarda veya tesislere yönelik bombardımanlar sonucunda görevleri başında hayatlarını kaybettiklerini" bildirdi.

Kararname uyarınca ülkede iki günlük "Ulusal Yas" ilan edildi.

Ölü sayısı 80 olarak açıklanmıştı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçleri tarafından kaçırılması ve beraberinde gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 80 olarak bildirilmişti. Yaralıların sayısına dair bilgi verilmezken, yerel basına konuşan yetkililer "yaralılar arasından durumu ağır olanların olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının değişebileceğini" aktardı. Başkent Karakas ve çevre şehirlerde çok sayıda binada ve noktada ciddi hasar meydana gelirken, "hayatını kaybedenlerinin bazılarının evlerine ateş açılan siviller olduğu" bildirildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürülüyor! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro'yu mahkemeye böyle götürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik F-35 mesajı