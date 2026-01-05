Haberler

Küba, Venezuela'ya yapılan askeri müdahale sırasında 32 asker ve polisin hayatını kaybettiğini açıkladı

Küba, Venezuela'ya yapılan askeri müdahale sırasında 32 asker ve polisin hayatını kaybettiğini açıkladı
Güncelleme:
Küba, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sırasında hayatını kaybeden 32 asker ve polis için iki gün yas ilan etti. Kübalı asker ve polislerin Venezuela'da hükümetin talebi doğrultusunda görevde olduğu belirtildi.

KÜBA, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sırasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini belirterek, ülkede iki gün yas ilan etti.

Küba basını, Kübalı asker ve polislerin, ABD'nin müdahalede bulunduğu akşam Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda yürütülen bir görev kapsamında Venezuela'da olduğunu duyurdu. Açıklamada, ABD'nin, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında görevdeki 32 asker ve polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. Küba hükümeti, hayatını kaybeden asker ve polisler için iki gün yas ilan etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
