Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki sabotaj tehdidinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Peskov, Kiev rejiminin daha önce de benzer saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu durumun felaketle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki sabotaj tehdidinin felaketle sonuçlanabileceğini" söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da Rusların kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Santraldeki durumu "oldukça gergin" olarak nitelendiren Peskov, "Kiev rejiminin sabotaj tehdidi gerçekten de büyük. Bunun sonuçları felaket olabilir." dedi.

Kiev'in "hiçbir şeyden çekinmeyeceğini defalarda gösterdiğini" belirten Peskov, "Kısa bir süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalanmasında da bunu gördük, korkunç sonuçlar doğurdu." diye konuştu.

Peskov, böyle bir tehdide karşı tüm önlemlerin alınmakta olduğunu kaydetti.