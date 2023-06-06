Kremlin Sözcüsü: Rusya, ABD ile silah kontrolü konusunda diyaloğa açık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile silah kontrolü konusunda diyaloğa açık olduklarını ancak somut öneriler beklediklerini söyledi. Peskov, ABD'nin nükleer müzakerelere hazır olduğu açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

MOSKOVA, 6 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "son derece önemli" olan silahların kontrolü konusunda Rusya'nın ABD ile diyaloğa açık olduğunu ancak Moskova'nın Washington'dan somut öneriler beklediğini söyledi.

Pazartesi günkü olağan basın brifinginde konuşan Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yakın zamanda yaptığı, ABD'nin Rusya ile ön şart olmaksızın nükleer müzakerelere hazır olduğu yönündeki açıklamayı "önemli ve olumlu" olarak nitelendirdi.

Sözcü, "Umarız ki bu yaklaşım, diplomatik kanallar aracılığıyla atılacak gerçek adımlarla desteklenir. Ancak o zaman önerilen diyalog biçimlerini değerlendirmek mümkün olur" dedi.

Peskov, "Özellikle ikili ilişkilerimize yönelik karşılıklı güven eksikliğinin yaşandığı bir dönemde, bu kadar önemli ve hassas bir konuya ilişkin açıklamalara güvenmek son derece zor" dedi.

Rusya, ABD ile imzaladığı, iki nükleer süper güç arasındaki son nükleer silah kontrol anlaşması olan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (New START) katılımını 2023'ün Şubat ayında resmen askıya almıştı.

Moskova, söz konusu adımına gerekçe olarak, İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya tehdit oluşturan nükleer cephaneliklerine ve NATO'nun birleşik saldırı potansiyeline işaret etmişti.