Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin-Erdoğan arasında telefon görüşmesi olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Peskov, Putin-Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi olup olmayacağına ilişkin soruya, 'Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Peskov, Putin-Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi olup olmayacağına ilişkin soruya, "Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmesinin ardından bugün de Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan açıklamalar geldi. Erdoğan'ın zaferiyle birlikte Türk - Rus ortak işbirliği projelerine değinen Peskov, "Rusya ile Türkiye, ortak projeleri şimdiden oldukça dinamik bir biçimde gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bu dinamiğin korunmasını umuyoruz. Elbette gerçekleştirmek istediklerimiz oldukça iddialı projeler" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, "Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilecek telefon görüşmeleri üstünde oldukça hızlı bir biçimde anlaşmaya varılıyor. Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim" diyerek liderlerin telefon görüşmesi yapabileceğini doğruladı. Liderlerin bire bir formatta bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine de cevap veren Peskov, "Öyle ya da böyle gelecekte bu görüşme muhakkak gerçekleşecek ancak şu an için zamanı konusunda bir tahminde bulunamıyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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