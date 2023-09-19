Kremlin Sözcüsü: Asıl görevimiz Erivan ve Bakü'yü müzakere masasına oturtmak

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı. Peskov, sivillerin hayatlarını tehdit eden bir durum olmadığını belirtirken, Rus Barış Gücü Birlikleri'nin zor koşullarda görevlerini sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Karabağ'daki krizin çözümünde Moskova'nın görevinin tarafları müzakere masasına oturtmak olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Asıl görevimiz Erivan ve Bakü'yü müzakere masasına oturtmak" ifadelerini kullanarak, "Sivillerin hayatlarını tehdit eden bir durum olduğuna dair bir bilgi yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede görev yapan Rus Barış Gücü Birlikleri'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Birliklerin zor koşullara rağmen görevlerini sürdürdüğünü belirten Peskov, "Taraflar birliklerimizle temas halindeler. Genelde de bu temaslar askeri birimler üzerinden oluyor. Şuan elimizde sivillerin hayatlarını tehdit eden bir durum olduğuna dair bir bilgi yok. Barış güçleri görevlerini yerine getiriyor ancak durum oldukça zor" dedi.

Operasyonun ardından Karabağ'da görev yapan Rus Barış Gücü birlikleri sayısının arttırılıp arttırılmayacağı sorusuna da yanıt veren Peskov, "Barış güçlerimizin sayısının arttırılmasına gelince, bu karar daha önce ordumuz tarafından belirlenmiştir ve tüm ülkelerin mutabakata tabidir. Bu artışın belirlenmesi için ancak ordumuz fikir sunabilir" ifadelerini kullanarak, barış gücü birlikleri sayısının taraf ülkelerin onayıyla arttırılabileceğini vurguladı.

Karabağ'daki krizin çözümünde Moskova'nın üstüne vazife edindiği görevin tarafları müzakere masasına oturtmak olduğunu söyleyen Peskov, "Asıl görev hem Erivan'ı hem de Bakü'yü ağır yöntemlerden vazgeçirerek müzakere masasına oturtmaktır" dedi.

"Sivil halkın güvenliğinin sağlanmasıdır için gerekli olan her şey yapılıyor"

Azerbaycan'ı operasyonları sırasında sivillere karşı dikkatli olmaya çağıran Peskov, "Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği askeri operasyon karşısında bizim için ilk şey Karabağ'daki sivil halkın güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun için gerekli olan her şey yapılıyor" dedi. - MOSKOVA