Kremlin Sözcüsü: ABD ve NATO Sinyalleri Savaşa Devam Olarak Algılanıyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD ve NATO'nun kararları, Kiev'de barış değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik son açıklamalarıyla ilgili başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulundu. Trump'ın açıklamalarının çok ciddi olduğunu ve Kremlin'in bunları analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu kaydeden Peskov, "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan bu karar, Ukrayna tarafında barış işareti olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna ile 3'üncü tur müzakerelere başlamaya hazır olduğunu fakat henüz bir görüşme önerisi alınmadığını da belirtti.