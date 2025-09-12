Haberler

Kremlin, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Ara Verildiğini Duyurdu

Kremlin, ABD Başkanı Trump'ın barış çabalarının başarısız olması sonrasında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin ara verildiğini açıkladı. Sözcü Peskov, iletişim kanallarının açık olduğunu, ancak müzakerelere şu anda ara verildiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kanallar üzerinden müzakerecilerimizin iletişim kurma imkanı var. Ancak şimdilik, bir ara verildiğinden bahsetmenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Ukrayna ve Rusya heyetleri bu yıl İstanbul'da üç kez görüşmüş, görüşmelerin ardından kapsamlı esir takası anlaşmalarına ulaşılmıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya
