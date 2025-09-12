Kremlin, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Ara Verildiğini Duyurdu

(ANKARA) - Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin ara verildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının çıkmaza girmesiyle birlikte, Kremlin, Kiev ile barış görüşmelerine "ara verildiğini" duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kanallar üzerinden müzakerecilerimizin iletişim kurma imkanı var. Ancak şimdilik, bir ara verildiğinden bahsetmenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Ukrayna ve Rusya heyetleri bu yıl İstanbul'da üç kez görüşmüş, görüşmelerin ardından kapsamlı esir takası anlaşmalarına ulaşılmıştı.