Kremlin'den taziye mesajı yayınlandı

Rusya Devlet Başkanlığı sitesi Kremlin'den Mihail Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınlandı.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mihail Gorbaçov'un ailesine ve arkadaşlarına bir taziye telgrafı gönderdiği ifade edilerek mesajın içeriğine yer verildi. Telgrafın içeriğinde, "Mihail Gorbaçov, dünya tarihinin seyri üzerinde büyük etkisi olan bir politikacı ve devlet adamıydı. Ülkemizi karmaşık, dramatik değişimler, büyük ölçekli dış politika, ekonomik ve sosyal zorluklar döneminde yönetti. Reformların gerekli olduğunu derinden anladı, acil sorunlara kendi çözümlerini sunmaya çalıştı. Mihail Sergeyeviç Gorbaçov'un son yıllarda yürüttüğü büyük insani, hayırsever ve eğitim faaliyetlerini özellikle not edeceğim" dedildi.