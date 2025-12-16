Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ab Liderlerinin Kiev'e Güvenlik Garantilerine İlişkin Açıklama Metni Görülünce Değerlendirilecek"

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Avrupa Birliği liderlerinin Kiev'e yönelik güvenlik garantileri hakkındaki ortak açıklamanın metnini görmeden herhangi bir değerlendirme yapılmayacağını belirtti. Peskov, metni inceledikten sonra analiz yapacaklarını söyledi.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Kiev'e yönelik güvenlik garantilerine ilişkin ortak açıklamasının metin görüldükten sonra değerlendirileceğini söyledi.

Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Moskova'nın söz konusu ortak açıklamaya dair yalnızca basında yer alan haberleri gördüğünü, bu nedenle şu aşamada bir değerlendirme yapmayacaklarını belirtti. Peskov, "Henüz herhangi bir metin görmedik. Metni gördüğümüzde analiz edeceğiz" dedi.

Berlin'de yapılan görüşmelerin ardından AB liderleri ortak bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, Kiev'e verilecek güvenlik garantilerinin, ABD'nin desteğiyle "Gönüllüler Koalisyonu" çerçevesinde Avrupa öncülüğünde çok uluslu bir gücün oluşturulmasını içermesi gerektiği ifade edilmişti. Bildiriye göre, söz konusu güç, Ukrayna ordusunun yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacak, Ukrayna hava sahasının kontrolü ile deniz güvenliğinin sağlanmasına ülke içinden yürütülecek operasyonlarla katkı sunacak.

Avrupalı liderler, uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini vurgulamış, toprakla ilgili olası tavizlere dair kararların ise güvenilir güvenlik garantileri sağlandıktan sonra Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini belirtmişti. Bildiride, bazı başlıkların müzakerelerin son aşamalarında netleştirileceği, alınacak her kararın Avro-Atlantik bölgenin uzun vadeli güvenliğini ve birliğini, ayrıca NATO'nun caydırıcı rolünü güvence altına alması gerektiği kaydedilmişti.

Blidiride, AB ve NATO'yu ilgilendiren hususların da ilgili örgütlerin üye ülkeleri tarafından ele alınacağı ifade edilmişti.

