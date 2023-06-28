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Kral Selman: Hacıların manzarası birlik ve kardeşliği canlandırıyor

Kral Selman: Hacıların manzarası birlik ve kardeşliği canlandırıyor

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Mekke'deki hacıların sergilediği manzaranın birlik ve kardeşliğin göstergesi olduğunu belirtti. Kral Selman, Kurban Bayramı münasebetiyle Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Hacıların Kabe'de tek bir gaye için saf tuttuğuna işaret eden Kral Selman, Kurban Bayramı'nda kutsal topraklarda bulunan Müslümanların hac ibadetinin kabul olması niyazında bulundu. Hac ibadetinin aynı zamanda birlik ve dayanışma mesajı taşıdığını vurgulayan Kral Selman, 'Allah'ın evindeki (Kabe) hacıların manzarası, birlik ve kardeşliği canlandırıyor.' ifadelerini kullandı. Kral Selman paylaşımında, Müslüman ülkeleri ve dünya için iyilik ve refah temennisinde bulundu. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez kısıtlama olmaksızın yapılan hac mevsiminde 150 ülkeden 1,8 milyon kişinin hacı olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Mekke'deki hacıların sergilediği manzaranın birlik ve kardeşliğin göstergesi olduğunu belirtti.

Kral Selman, Kurban Bayramı münasebetiyle Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Hacıların Kabe'de tek bir gaye için saf tuttuğuna işaret eden Kral Selman, Kurban Bayramı'nda kutsal topraklarda bulunan Müslümanların hac ibadetinin kabul olması niyazında bulundu.

Hac ibadetinin aynı zamanda birlik ve dayanışma mesajı taşıdığını vurgulayan Kral Selman, "Allah'ın evindeki (Kabe) hacıların manzarası, birlik ve kardeşliği canlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kral Selman paylaşımında, Müslüman ülkeleri ve dünya için iyilik ve refah temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez kısıtlama olmaksızın yapılan hac mevsiminde 150 ülkeden 1,8 milyon kişinin hacı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Dünya

Suudi Arabistan Kurban Bayramı Kral Selman Mekke Dünya Haberler

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