Kral 3. Charles, Prens Andrew'un Unvanını Kaldırdı

(ANKARA)- Kral 3. Charles, kardeşi Prens Andrew'un hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağları nedeniyle "Prens" ünvanını kaldırdı. Andrew'un "Kraliyet konutunu da tahliye edeceği" açıklandı.

Buckingham Sarayı, konuyla alakalı resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kral 3. Charles tarafından alınan karar ile Prens Andrew'un Kraliyet ailesinden çıkarıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "Prens Andrew artık Andrew Mountbatten Windsor olarak bilinecek. Kral'ın kardeşinin Royal Lodge'daki kira sözleşmesini feshedilecek ve özel bir konuta taşınacaktır. Majesteleri, düşüncelerinin ve en derin sempatilerinin, her türlü istismarın kurbanları ve hayatta kalanlarla birlikte olduğunu ve olacağını açıkça belirtmek isterler" denildi. Açıklamada, "Kendisine yöneltilen iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen bu kınamaların gerekli görüldüğü" belirtildi.

Andrew, bir süre önce York Dükü ve Inverness Kontu da dahil olmak üzere diğer soyluluk unvanlarından feragat etmişti. Ancak Saray tarafından yapılan açıklamada, "Prens Andrew'un tüm stil, unvan ve nişanlarının elinden alındığı" ifade edildi.

Giuffre'nin davası ve ailenin "aklanma" tepkisi

İngiltere basınına göre Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew, bir cinsel istismar ağı işleten Amerikalı finansör Epstein ile olan arkadaşlığı skandalından dolayı uzun süredir İngiliz kamuoyu tarafından eleştiriliyordu.

Epstein'in kurbanlarından biri olan ve bu yılın başlarında intihar ederek hayatını kaybeden Virginia Giuffre, 2021'de Andrew'a dava açmış ve "gençken üç ayrı durumda kendisiyle cinsel ilişkiye zorlandığını" iddia etmişti. Dava 2022'de, herhangi bir suç kabulü olmaksızın anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Giuffre'nin ailesi bu ay yaptıkları açıklamada, Andrew'un unvanlarından feragat etmesini "kız kardeşimiz ve hayatta kalan herkes için bir aklanma" olarak nitelendirmiş ve Kral'a "kardeşinin prens unvanını da kaldırması" çağrısında bulunmuştu. Aile, son gelişmelere tepki olarak, Giuffre'nin "hakikati ve olağanüstü cesaretiyle bir İngiliz prensini alaşağı ettiği"ni belirtti.

Skandal, mağdur Virginia Giuffre'nin kısa süre önce yayınlanan, ölümünden sonraki anı kitabında yer alan cinsel istismar iddialarıyla yeniden alevlenmişti.

Kültür Bakanı Nandy: "Kralın attığı adımı destekliyorum"

İngiliz basını tarafından konuyla alakalı yorumu sorulan Kültür Bakanı Lisa Nandy, Kral Charles'ın kararı için "İstismar ve cinsel suç mağdurlarına çok güçlü bir mesaj. Bu çok büyük bir gelişme ve Kral'ın attığı büyük bir adım. Gerçekten, attığı adımı destekliyorum" dedi.

Andrew ise kendisine yöneltilen iddiaları reddetmeye devam ediyor.