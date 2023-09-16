Kozan'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınlar için çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Paylaşımda ayrıca İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANKARA