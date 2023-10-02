Kozan'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde de hissedildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03'43'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.