Muğla'nın Köyceğiz ilçesine en uzak yerleşim birimlerinden Otmanlar Mahallesinde orman yangını başladı. Ormanlık alanda başlayan yangına hava ve yer ekipleri müdahale ediyor.

- Köyceğiz Otmanlar'da orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesine en uzak yerleşim birimlerinden Otmanlar Mahallesinde orman yangını başladı.

Ormanlık alanda başlayan yagın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hava ve yer araçları sevk edildi. Sık kızılçam ormanları ile kaplı alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.