Kovid-19 olan Biden iyi olduğunu ve konutundan çalıştığını açıkladı

Kovid-19 olan ABD Başkanı Joe Biden, kamuoyuna sağlığıyla ilgili endişeler yansıması sebebiyle sosyal medya hesabından bugün mesaj yayınladı. Biden Mesajında "Millet, gidişatım harika. İlginiz için teşekkürler" dedi. Biden'ın doktoru ise Kovid-19 ilacı Paxlovid tavsiye ettiğini duyurdu.

Joe Biden mesajıyla birlikte masa başında fotoğrafını paylaşarak "Millet, gidişatım harika. İlginiz için teşekkürler. Az önce Senatör Casey, Kongre Üyesi Cartwright ve Belediye Başkanı Cognetti'yi (ve Scranton kuzenlerimi!) bugünkü etkinliğimizi kaçırdığım için üzüntülerimi iletmek üzere aradım. Çalışıyorum!" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya