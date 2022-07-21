Kovid-19 olan Biden iyi olduğunu ve konutundan çalıştığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Kovid-19 olan ABD Başkanı Joe Biden, kamuoyuna sağlığıyla ilgili endişeler yansıması sebebiyle sosyal medya hesabından bugün mesaj yayınladı.
Kovid-19 olan ABD Başkanı Joe Biden, kamuoyuna sağlığıyla ilgili endişeler yansıması sebebiyle sosyal medya hesabından bugün mesaj yayınladı. Biden Mesajında "Millet, gidişatım harika. İlginiz için teşekkürler" dedi. Biden'ın doktoru ise Kovid-19 ilacı Paxlovid tavsiye ettiğini duyurdu.
Joe Biden mesajıyla birlikte masa başında fotoğrafını paylaşarak "Millet, gidişatım harika. İlginiz için teşekkürler. Az önce Senatör Casey, Kongre Üyesi Cartwright ve Belediye Başkanı Cognetti'yi (ve Scranton kuzenlerimi!) bugünkü etkinliğimizi kaçırdığım için üzüntülerimi iletmek üzere aradım. Çalışıyorum!" dedi.BEYAZ SARAY SEKRETERİBiden'ın sağlığıyla ilgili bir diğer mesaj ise Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre tarafından paylaşıldı. Jean-Pierre mesajında "Az önce Başkan Biden ile konuştum. Kendini iyi hissettiğini ve konutundan çalıştığını söyledi" ifadelerini kullandı.BAŞKANIN DOKTORUBir diğer açıklama da Beyaz Saray kanalıyla Başkan Biden'ın doktorundan geldi. Dr. Kevin O'Connor Biden'ın sağlığı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Biden'ın bu sabah yapılan rutin kontrollerinde sırasında antijen testinde Kovid-19 virüsüne rastlandığını ve bu durumun PCR testiyle teyit edildiğini belirtti. Dr O'Connor, Biden'ın hafif belirtiler gösterdiğini, burun akıntısı, yorgunluk ve kuru öksürükten muzdarip olduğunu ifade etti. O'Connor, Biden'a Paxlovid tavsiye ettiğini belirterek ilacın erken kullanımının durumun ağırlaşmasını engellediğinin altını çizdi.
Demirören Haber Ajansı / Dünya