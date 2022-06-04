Kovid-19 günlük vaka sayısı yükselişe geçen ülkeler: İlk iki sırada ABD ve Çin var - Haberler

Dünya çapında 2021 yılına göre düşüşe geçen günlük Kovid-19 vaka sayıları sebebiyle ülkeler, bu yıl kısıtlamaları kaldırılarak her alanda normalleşme çalışmalarına başladı. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte başta ABD, Çin, Almanya, Brezilya ve Portekiz olmak üzere günlük Kovid-19 vaka sayılarının arttığı gözlemlendi. Dünya Sağlık Örgütü resmi verilerine göre ABD, dün 136 bin 522 yeni vaka açıklarken son 7 günlük toplam vaka sayısı 698 bin 712 oldu.

Birleşmiş Milletlere bağlı DSÖ resmi verilerine göre, son 7 günlük vaka sayısı toplamı en yüksek ikinci ülke 559 bin 151 vaka ile Çin oldu. Çin, dün 77 bin 193 günlük yeni vaka raporladı. Toplam vakada üçüncü sırada yer alan Avustralya'nın son 7 günlük vaka sayısı toplamı 230 bin 26 olurken günlük yeni vaka sayısı dün itibariyle 34 bin 983 oldu.

Dünya Bankası verilerine göre en yüksek vaka sayıları, yüksek gelir ve üst-orta gelir grupları arasında gerçekleşti. Kıtalar arasında yeni vaka yüksekliği açısından Avrupa birinci sıraya yerleşirken, Amerika kıtaları ikinci sırada ve Batı Pasifik bölgesi üçüncü sırada yer aldı. Dünya genelinde son 7 günlük yeni vaka sayısı toplamı 3 milyon 224 bin 435 olarak raporlanırken 8 bin 111 kişi yaşamını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya