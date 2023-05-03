Kosova ve Sırbistan, kayıp kişilerin akıbeti için anlaştı

Kosova ve Sırbistan Devlet Başkanları, 1998-99 arasındaki Kosova Savaşı'nda kaybolan kişilere ne olduğunu tespit etmek için anlaşmaya vardı. AB'ye göre bu dönemde 1621 kişi kayboldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde dün bir araya gelen Kosova ve Sırbistan Devlet Başkanları, 1998-99 arasındaki Kosova Savaşı'nda kaybolan kişilere ne olduğunu tespit etmek için anlaşmaya vardı. AB'ye göre bu dönemde 1621 kişi kayboldu.

Kosova ve Sırbistan, 1998-99 yılları arasında çatışma yaşamış ve binlerce kişi Kosova Savaşı olarak adlandırılan bu savaşta hayatını kaybetmişti. AB verilerine göre 98-99 döneminde yaklaşık 1621 kişi kayıp olarak bildirildi. AB'nin ev sahipliğinde dün Brüksel'de bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, savaşta kaybolan kişilere 'ne olduğunu' tespit etmek için anlaşmaya vardı.