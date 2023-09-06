Kosova Polis Teşkilatı'nın 24. Kuruluş Yılı Kutlandı

Kosova Polis Teşkilatının 24. kuruluş yılı dolayısıyla başkent Priştine'de, polis birimlerinin teçhizatları sergilendi. Sergilenen zırhlı araçlar, polis araçları, insansız hava araçları ile hafif ve ağır silahlar gibi teçhizatlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova polisinin kuruluş gününü kutladı.

Kosova Polis Teşkilatının 24. kuruluş yılı dolayısıyla başkent Priştine'de, polis birimlerinin teçhizatları sergilendi.

Priştine'deki "Ibrahim Rugova" ve "Skenderbeu" meydanlarında sergilenen zırhlı araçlar, polis araçları, insansız hava araçları ile hafif ve ağır silahlar gibi teçhizatlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova polisinin kuruluş gününü kutladı.

6 Eylül'ün Kosova için tarihi ve önemli bir anı işaret ettiğine dikkat çeken Osmani, "Onlar güvenliğimizin koruyucularıdır." dedi.

Öte yandan vatandaşlar "açık kapı" etkinliği kapsamında gün içerisinde polis karakollarını ziyaret edebilecek.

Kosova Savaşı'nın tamamlanmasının ardından AGİT'in Kosova Misyonu, 6 Eylül 1999'da Birleşmiş Milletlerin (BM) 1244 sayılı kararı uyarınca Polis Okulunu açtı ve Kosova polisi adaylarını eğitmeye başladı.