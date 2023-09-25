Kosova Polis Memuru Afrim Bunjaku'nun Cenazesi Defnedildi

Kosova'nın kuzeyinde silahlı Sırp grubunun ateş açması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku'nun cenazesi memleketi Vıçıtırın'ın Samadrexha köyünde defnedildi. Cenaze törenine üst düzey yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kosova'nın kuzeyinde dün silahlı Sırp grubun ateş açması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku'nun cenazesi, memleketi Vıçıtırın'ın Samadrexha köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Başbakan Albin Kurti'nin yanı sıra bakanlar, belediye başkanları, büyükelçiler, Bunjaku'nun ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, törende yaptığı konuşmada, Bunjaku'nun ülkenin toprak bütünlüğünü savunan bir kahraman olduğunu söyledi.

Bunjaku'nun bir "cesaret sembolü" olduğunu belirten Osmani, "Dün Kosova'nın her şeyden üstün olduğunu kanıtladı. (Afrim Bunjaku) Sadece ailesi için değil, aynı zamanda Kosova polisi ve tüm vatandaşlar için de büyük bir kayıp." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Konjufca da Bunjaku'nun, Sırbistan'dan Kosova Cumhuriyeti'ne saldırmak için giren terör gruplarından devletini korurken öldürüldüğünü belirtti.

Başbakan Kurti de Bunjaku'nun kahramanlığının, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan'ın silahlı suç ve terörist gruplarıyla karşı karşıya kalan Kosovalı polis memurları tarafından profesyonellik ve özveriyle sürdürüleceğini kaydederek, "Sizi doğuran, büyüten insanlara ve topraklara canınızı vermek bir insanın yapabileceği en yüce iştir." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Bunjaku'nun naaşı toprağa verildi.

Öte yandan, Bunjaku için ülkede ilan edilen 1 günlük ulusal yas kararı kapsamında, ülkedeki devlet kurumları ve kamuya açık alanlardaki bayraklar yarıya indirildi ve çok sayıda eğlence programı iptal edildi.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.