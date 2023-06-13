Kosova'nın Kuzeyindeki Gerginlikte Durum Kontrol Altına Alındı

KUZEY Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica'da, 29 Mayıs'ta NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine yönelik saldırıyı düzenleyenlerden birinin gözaltına alınması nedeniyle yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından durum güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri, Kuzey Mitrovica girişinde konuşlanan Kosova polisi birliklerinin geri çekilmesini talep etti. Talebin ardından polis birlikleri zırhlı araçlarıyla Boşnak Mahallesi yönünde geri çekildi.

Kosova polisi, Kuzey Mitrovica girişindeki Boşnak Mahallesi'nden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Polis ayrıca gazetecilere, güvenliği garanti edemeyecekleri için Kuzey Mitrovica'ya gitmemelerini tavsiye etti.

Kuzey Mitrovica'da toplanan Sırplar, Kosova polisinin operasyonunu engellemeye çalışmış, çıkan arbedede 3 polis hafif yaralanmıştı.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova polisi bugün, 'Sivil Savunma' adlı suç örgütünün liderlerinden biri ve yıllardır vatandaşlarımıza terör estiren, Kosova polisi üyelerine ve Cumhuriyet kurumlarına saldıran suç çetelerinin lideri Milun Milenkovic-Llune'yi gözaltına aldı. Aynı kişi, Zveçan'da KFOR güçlerine ve Kosova polisine yönelik saldırıların da ana organizatörüydü." ifadelerine yer vermişti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.