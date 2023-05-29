Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, hasta annesini ziyaret etmek için Kosova'ya geldi

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede tutuklu yargılanan Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin hasta annesini ziyaret etmek için Kosova'ya geldiği bildirildi.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, "Zorlayıcı insani gerekçeler nedeniyle yargılama heyeti, yazı işlerine Hashim Thaçi'nin ailesiyle görüşmesi için Kosova'ya gözaltı ziyareti düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Thaçi'nin AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ve Kosova polisinin desteğiyle tutuklu olarak Kosova Özel Odalarının gözetimi altında tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, Kosova yerel medyası, Thaçi'nin İskenderay'daki Buroje köyünde yaşayan ailesini ziyaret ettiğini bildirdi.

Thaçi, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında ve sonrasında, Kosova ve Kuzey Arnavutluk'ta işlendiği iddia edilen cinayet, işkence ve zulüm de dahil olmak üzere çeşitli suçlarla itham ediliyor.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Thaçi ve diğer 3 sanık hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Mahkeme Başkanı Charles Smith, iş yükünün fazlalığından dolayı yargılamanın öngörülen 5 yıldan fazla sürebileceğini ifade etmişti.