Kosova'dan Suudi Arabistan'a ilk hac kafilesi yola çıktı

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kosova'dan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerden ilki yola çıktı. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar ile hac ve dualarının kabul olmasını diledi.

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kosova'dan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerden ilki yola çıktı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Uluslararası Adem Jashari Havalimanı'ndan havalanan uçakla kutsal topraklara hareket eden hacı adayları, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ile yakınları tarafından uğurlandı.

Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar ile hac ve dualarının kabul olmasını dileyen Tırnava, "Kosova İslam Birliği ve Suudi Arabistan hac makamları çok iyi bir işbirliği içinde oldular ve hacılarımızın zamanında seyahat etmeleri için her türlü engeli aştık." ifadesini kullandı.

Öte yandan bazı hacı adayları duygusal anlar yaşadı.

Kosova İslam Birliği, bu yıl 17-19 Haziran'da 1597 müminin hac vazifesini yerine getirmek için seyahat edeceğini duyurdu.