Kosova'da Türk Askerleri Zubin Potok'ta Güvenliği Sağlıyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askeri, ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok belediyesi çevresinde güvenliği sağlıyor. Türk askerlerinin belediye çevresinde konuşlandığı ve güvenliği sağladığı görülüyor. KFOR'daki Türk askerlerine ait zırhlı araçlar da belediye çevresinde hazır bekletiliyor.

ZUBİN NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askeri, ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok belediyesi çevresinde güvenliği sağlıyor.

Türk askerlerinin belediye çevresinde konuşlandığı ve güvenliği sağladığı görülüyor.

KFOR'daki Türk askerlerine ait zırhlı araçlar da belediye çevresinde hazır bekletiliyor.

Öte yandan, Kosovalı Sırpların da ülkenin kuzeyindeki 4 belediye binasının önünde bekleyişi sürüyor.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen yaklaşık 500 askerden oluşan Türk komando taburu, Kosova'nın güneyindeki Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanmıştı.

KFOR Sözcüsü Albay Andrea Gallieni, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Türk askerlerinin, barışı koruma ihtiyacı nedeniyle büyük olasılıkla ülkenin kuzeyine konuşlandırılacağını bildirmişti.

Kosova- Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran'da, KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi " Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülke sınır bölgesinde gözaltına alırken, Kosova polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Sırp lider Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.