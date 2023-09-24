Kosova'da Silahlı Saldırı: Bir Polis Öldürüldü

Kosova'nın kuzey bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir polis öldürüldü, bir polis de yaralandı. Saldırıyı kınayan Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayı bir terör eylemi olarak nitelendirdi.

Kosova'nın kuzey bölgesindeki silahlı saldırıda bir polis öldürüldü. Sırbistan sınırındaki olayda bir polis memuru da yaralandı. Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı kuzey bölgesinde emniyet güçlerine yönelik kurulan pusuda bir polis memuru hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı.

Kosova emniyetinden yapılan açıklamada, "Polis birimleri, blokaj ihbarı yapılan yerin yakınlarına vardığında, farklı noktalardan gerçekleştirilen ve el bombasının yanı sıra omuzdan atılan füzeler dahil çeşitli silahların kullanıldığı saldırılara hedef oldular" denildi.

Saldırıyı kınayan Kosova Başbakanı Albin Kurti, gerçekleştirilen pusuyu bir "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

"Ağır silahları bulunan bu maskeli saldırganların profesyonel olduğunu" söyleyen Kurti, "Belgrad'daki yetkililerden siyasi, mali ve lojistik destek alan organize suç ülkemize saldırıyor" ifadesini kullandı.

Bölgede gerginlik Kosova hükümetinin geçen Mayıs'ta Sırpların çoğunlukta olduğu dört ayrı belediyede Arnavut kökenli belediye başkanı seçtirme girişiminin ardından yeniden yükselmişti. Bölgedeki çatışmalarda onlarca NATO barış gücü askeri ve 50 Sırp protestocu yaralanmıştı. Tansiyonun giderek yükseldiği bu dönemde Sırbistan üç Kosovalı polisi gözaltına almıştı. Polisler daha sonra Sırbistan mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu bağımsızlık ilanını tanımayan Kosovalı Sırplar, başkentlerini Belgrad olarak kabul ediyor. Kosova nüfusunun yüzde 90'ını Arnavut kökenliler oluşturuyor.