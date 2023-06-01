Kosova'da protesto çağrısı yapan sosyal medya hesaplarına uyarı
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Kosova polisi, Arnavut kökenli vatandaşları protesto çağrısı yapan bazı sosyal medya hesaplarını dikkate almamaları konusunda uyardı. Gerginlik ve çatışmaların tırmanmasından sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu profillerin birçoğunun şüpheli olduğu ve paylaşımlarının, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının ve çıkarlarının zararına olacak şekilde kötü niyetli olabileceği kanıtlanmıştır.
Kosova'nın kuzeyinde yerel seçimler sonrası Kosovalı Sırplar ve Kosovalı Arnavutlar arasında başlayan gerginlik ve çatışmaların tırmanmasından sonra Kosova polisi, Arnavut kökenli vatandaşları uyararak protesto çağrısı yapan bazı sosyal medya hesaplarını dikkate almamalarını istedi.
Polis, protesto çağrısı yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili "Güvenlik kurumları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu profillerin birçoğunun şüpheli olduğu ve paylaşımlarının, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının ve çıkarlarının zararına olacak şekilde kötü niyetli olabileceği kanıtlanmıştır" açıklamasını yaptı.NE OLMUŞTU?Kosovalı Sırpların çoğunlukta olduğu 4 Kuzey kentinde Nisan ayında yerel seçimler yapılmıştı. Sırpların belediyeleri birleştirme çağrısı kabul edilmediği için boykot ettiği seçimlerde, bu 4 belediyeye Kosovalı Arnavut kökenli belediye başkanları seçilmişti. 26 Mayıs'ta belediye başkanlarının polis eşliğinde belediyelere girmesi Sırp kökenli halk tarafından protesto edilmiş çıkan olaylarda aralarında NATO'nun barış gücü kuvveti KFOR'un da olduğu bazı kişiler çatışmalarda yaralanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, seçilmişlerin göreve başlamasını savunmuş, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, orduya hazır ol emri verdiğini açıklamıştı.