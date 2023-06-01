Kosova'da protesto çağrısı yapan sosyal medya hesaplarına uyarı

Kosova polisi, Arnavut kökenli vatandaşları protesto çağrısı yapan bazı sosyal medya hesaplarını dikkate almamaları konusunda uyardı. Gerginlik ve çatışmaların tırmanmasından sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu profillerin birçoğunun şüpheli olduğu ve paylaşımlarının, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının ve çıkarlarının zararına olacak şekilde kötü niyetli olabileceği kanıtlanmıştır.

Kosova'nın kuzeyinde yerel seçimler sonrası Kosovalı Sırplar ve Kosovalı Arnavutlar arasında başlayan gerginlik ve çatışmaların tırmanmasından sonra Kosova polisi, Arnavut kökenli vatandaşları uyararak protesto çağrısı yapan bazı sosyal medya hesaplarını dikkate almamalarını istedi.

Polis, protesto çağrısı yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili "Güvenlik kurumları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu profillerin birçoğunun şüpheli olduğu ve paylaşımlarının, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının ve çıkarlarının zararına olacak şekilde kötü niyetli olabileceği kanıtlanmıştır" açıklamasını yaptı.