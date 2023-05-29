Kosova'da protesto: 25 KFOR askeri yaralandı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile KFOR birlikleri arasında yaşanan arbedede yaklaşık 25 askerin yaralandığını duyurdu. Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyindeki son gelişmelere dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, endişelerini paylaştı ve şiddet eylemlerini kınadı. Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'te protestolar düzenliyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), ülkenin kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile KFOR birlikleri arasında yaşanan arbedede yaklaşık 25 askerinin yaralandığını duyurdu.

KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, Zvecan Belediyesi'nde önündeki protestoda, göstericilerin kontrol altına alınması sırasında 25 askerin yaralandığı, tedavi altına alınan yaralıların gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyindeki son gelişmelere dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık) büyükelçileri ve AB Büyükelçisi ile bir toplantı yaptık. Şiddetle ilgili endişeleri paylaşıyorum ve Kosova Polisi, NATO&KFOR ve gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum. NATO araçlarının üzerindeki aşırı milliyetçi Sırp grafiti, Kosova'da karanlık bir hatırlatmadır. Barış ve güvenliğin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kosova Polisi tarafından kuzeydeki son gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, göstericiler uyarıları dikkate almadığı, araçlara ve kamu malına zarar verdiği için KFOR'un protestoculara karşı harekete geçmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Polisin açıklamasında, "Zveçan'da protestocular barışçıl davranmamayı sürdürdü ve sürekli durumu kışkırttı, şiddet gösterdi, polis yetkililerine çeşitli nesneler fırlattı, polis ve KFOR araçlarının üzerine Sırpça ve Rus sembolleri içeren kışkırtıcı yazılar yerleştirdi ve yazdı, ayrıca araçlara zarar verdi. Zveçan'daki protestocular, emirlere uymadı, direndi ve çeşitli aletler, molotof kokteylleri, el bombaları, patlayıcılar fırlattı ve silah sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olay esnasında bir polis aracının da kundaklandığı duyuruldu.

Protestolar düzenleniyor

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'te protestolar düzenliyor.

Kosova Polisi'nin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, sabah polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Bölgede 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.