Kosova'da KFOR askerlerine saldırı düzenleyenlerden biri gözaltına alındı

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, ülkenin kuzeyinde NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine yönelik saldırıyı düzenleyenlerden birinin gözaltına alındığını, olayda 3 polisin hafif yaralandığını bildirdi.

Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova polisi bugün, 'Sivil Savunma' adlı suç örgütünün liderlerinden biri ve yıllardır vatandaşlarımıza terör estiren, Kosova polisi üyelerine ve Cumhuriyet kurumlarına saldıran suç çetelerinin lideri Milun Milenkovic-Llune'yi gözaltına aldı. Aynı kişi, Zveçan'da KFOR güçlerine ve Kosova polisine yönelik saldırıların da ana organizatörüydü." ifadelerine yer verdi.

Sveçla, olayda 3 polis memurunun hafif yaralandığını bildirdi.

Kosova Cumhuriyeti'nin güvenliğini ve anayasal düzenini ihlal eden tüm bireyler veya suç gruplarının adalet karşısına çıkarılacağını belirten Sveçla, "Sürekli vurguladığım gibi ülkemizin kuzeyindeki suç çetelerinin devri kapandı. Cumhuriyet geri adım atmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yerel basın, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica'da gerçekleşen Kosova polisinin gözaltı operasyonu sırasında sirenlerin duyulduğu ve çatışma seslerinin işitildiğiyle ilgili haberler paylaştı. Ayrıca yerel Sırpların bölgede toplandığı da belirtildi.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.