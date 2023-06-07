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Kosova'da görev yapacak askerlerin intikal uçuşları tamamlandı

Kosova'da görev yapacak askerlerin intikal uçuşları tamamlandı

Dünya Haberleri

Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun 2'nci ve 3'üncü kafilesinin intikal uçuşları başarıyla tamamlandı.

KOSOVA'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun 2'nci ve 3'üncü kafilesinin intikal uçuşları başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A-400M uçakları tarafından, Kosova'da görev yapacak 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafile intikal uçuşu başarı ile tamamlandı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Dünya

Komando Piyade Kosova Dünya Haberler

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