Kosova'da 4 belediyede seçimlerin yeniden yapılması fikrine açıklık

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı 4 belediyede yerel seçimlerin yeniden yapılması fikrine açık olduklarını ifade etti.

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı 4 belediyede yerel seçimlerin yeniden yapılması fikrine açık olduklarını ifade etti.

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Çekya'nın başkenti Prag'da Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüştü. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Gervalla-Schwarz, Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı ve Nisan ayında yapılan yerel seçimin ardından Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesiyle başlayan gerginliğin sürdüğü 4 belediyedeki duruma değindi. Gervalla-Schwarz, "4 belediyede seçimlerin yeniden yapılmasına fikrine açığız" ifadelerini kullandı. Yeniden seçime gidilmesi için bazı adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gervalla-Schwarz, karşı tarafın seçimleri tekrar boykot edeceğini açıklarken yeniden seçim tarihi belirlenmesinin bir manası olmayacağını belirtti.

"Vucic'in arzusu, Kosova'yı istikrarsızlaştırmak ve Balkanlar'daki gerçekliği değiştirmek"

Gervalla-Schwarz ayrıca, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) bağlı 30 askerin yaralandığı şiddet olaylarından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i sorumlu tuttu. Gervalla-Schwarz, "Vucic'in arzusu, Kosova'yı istikrarsızlaştırmak ve Balkanlar'daki gerçekliği değiştirmek. Bu şiddet olaylarının kesinlikle söz konusu belediyelere ve seçimlere bağlı olmadığına inanıyorum" diye konuştu. Gervalla-Schwarz yeniden seçime gidilebilmesi için Sırbistan'ın Kosovalı Sırpların seçime katılmamaları konusunda tehdit edilmeyeceği konusunda taahhüt vermesi gerektiğini söyledi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ise Kosova'nın kuzeyindeki şiddet eylemlerini kınayarak Priştine ve Belgrad'a durumu yatıştırma ve yerel seçimlerin yeniden yapılabilmesi için acil adım atma çağrısında bulundu.

Kosova'nın kuzeyindeki gerilim

Ekseriyetle Arnavutların yaşadığı Kosova'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını Sırplar oluşturuyor. Sırpların yoğunlukta olduğu Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zvecan belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan erken yerel seçimler Sırplar tarafından boykot edilmiş, seçimi Arnavut siyasi partilerin adayları kazanmıştı. Sırplar, Arnavut asıllı başkanların belediye binalarına girmesine izin vermemiş, bölgede gerginlik artmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tansiyonun yükselmesi üzerine orduyu Kosova sınırına göndermişti. Ayrıca Zvecan Belediye binasının önünde Sırplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 30 KFOR askeri yaralanmıştı. - PRAG